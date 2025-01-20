Ирландский журналист Чей Боуз напомнил покинувшему пост госсекретаря США Энтони Блинкену его слова об отношениях России и Украины, когда он заявил, что Вашингтон понимает особые исторические связи между Москвой и Киевом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии