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Суверенитет: понятие и признаки суверенного государства для школьников

Суверенитет: понятие и признаки суверенного государства для школьников

Что нужно знать о суверенитете школьникам для ответов на уроках и для экзаменов фото: USA-TARO/Getty ImagesПродолжаем готовить ответы на вопросы старшеклассников голосовому помощнику Алисе.

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