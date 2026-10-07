Суверенитет: понятие и признаки суверенного государства для школьников

Что нужно знать о суверенитете школьникам для ответов на уроках и для экзаменов фото: USA-TARO/Getty ImagesПродолжаем готовить ответы на вопросы старшеклассников голосовому помощнику Алисе.
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