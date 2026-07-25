НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанның ике районында күпьеллык тәнәфестән соң аюларны ауларга рөхсәт иттеләр

Татарстанның ике районында күпьеллык тәнәфестән соң аюларны ауларга рөхсәт иттеләр

Татарстанда күп еллар эчендә беренче тапкыр көрән аюларны ауларга рөхсәт ителде. Агымдагы елның 1 августында башланачак яңа аучылык сезонында республиканың Мамадыш һәм Балык Бистәсе районнарында җиде баш аю ауларга рөхсәт ителгән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии