Татарстанның ике районында күпьеллык тәнәфестән соң аюларны ауларга рөхсәт иттеләр

Татарстанда күп еллар эчендә беренче тапкыр көрән аюларны ауларга рөхсәт ителде. Агымдагы елның 1 августында башланачак яңа аучылык сезонында республиканың Мамадыш һәм Балык Бистәсе районнарында җиде баш аю ауларга рөхсәт ителгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии