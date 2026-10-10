Граффитисты избили сделавшего им замечание петербуржца

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Санкт-Петербурге 55-летний мужчина сделал граффитистам замечание, после чего они его жестоко избили.
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