Представитель Госдепа США Миллер призвал к деэскалации на севере Косово

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтт Миллер на фоне обострения ситуации на севере Косово призвал все заинтересованные стороны работать в координации с международными партнерами для стабилизации обстановки.
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