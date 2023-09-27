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Представитель Госдепа США Миллер призвал к деэскалации на севере Косово

Представитель Госдепа США Миллер призвал к деэскалации на севере Косово

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтт Миллер на фоне обострения ситуации на севере Косово призвал все заинтересованные стороны работать в координации с международными партнерами для стабилизации обстановки.

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