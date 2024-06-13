Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Семейный центр на Дубнинской проведет мастер-класс по оригами

Создавать красивые и оригинальные фигурки из бумаги научат ребят в семейном центре «Преображение». Как сообщили в администрации центра, в понедельник, 17 июня, клуб «Радуга» проведет для детей старше 10 лет мастер-класс «Волшебный мир оригами».

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