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Оборона Евсеева развалилась в Оренбурге и не успеет собраться к визиту чемпиона. Прогноз на «Динамо» Мх — «Зенит»

Оборона Евсеева развалилась в Оренбурге и не успеет собраться к визиту чемпиона. Прогноз на «Динамо» Мх — «Зенит»

Если уж те «газовики» забили им четыре…После РПЛ возобновляет свою деятельность и Кубок России, который совсем не даст отдохнуть «Зениту» и махачкалинскому «Динамо» — очный матч в Каспийске их ждет уже в среду.

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