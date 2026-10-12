Если уж те «газовики» забили им четыре…После РПЛ возобновляет свою деятельность и Кубок России, который совсем не даст отдохнуть «Зениту» и махачкалинскому «Динамо» — очный матч в Каспийске их ждет уже в среду.
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