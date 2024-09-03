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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «МЮ» о тен Хаге: «Эрик пользуется нашей полной поддержкой. Мы верим в тренера, он нам подходит»

«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка в 3 матчах на старте сезона АПЛ. В 3-м туре клуб проиграл дома «Ливерпулю» (0:3).

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