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Трамп рассчитывает, что значительное число госслужащих добровольно уволятся

Трамп рассчитывает, что значительное число госслужащих добровольно уволятся

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает, что значительное количество сотрудников различных государственных структур в стране уволятся в добровольном порядке, приняв льготные предложения Белого дома, направленные на сокращение кадров федерального правительства.

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