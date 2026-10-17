В 2026 году в Тамбовской области планируется заложить более 300 гектаров садов. Из них 224 гектара займут молодые сады интенсивного типа.
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