Политика как она есть

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Инерционная навигационная система сделает российскую авиацию практически неуязвимой

Инерционная навигационная система сделает российскую авиацию практически неуязвимой

В России создали и испытали уникальную бесплатформенную инерционную навигационную систему, которая позволит нашим БПЛА и другой авиационной технике продолжить выполнять поставленную задачу даже в случае уничтожения спутниковой группировки ГЛОНАСС.

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