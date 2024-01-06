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Смоленская Газета

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Рождественское послание митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора

Рождественское послание митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора

Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита Смоленского и Дорогобужского, клиру, монашествующим и мирянам Смоленской епархии Русской Православной Церкви «Небо и земля днесь совокупишася, рождшуся Христу.

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