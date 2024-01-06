Рождественское послание митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора

Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита Смоленского и Дорогобужского, клиру, монашествующим и мирянам Смоленской епархии Русской Православной Церкви «Небо и земля днесь совокупишася, рождшуся Христу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)