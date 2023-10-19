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Полицейские раскрыли мошенническую схему в администрации Киришского района Ленобласти

Бизнесмен продавал квартиры, предназначенные для переселения граждан, по завышенной стоимости. Сотрудники экономической полиции задержали 68-летнего индивидуального предпринимателя коммерческой фирмы и одну из сотрудниц администрации Киришского района Ленинградской области по подозрению в хищении бюджетных средств.

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