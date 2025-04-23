Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе интервью не оскорбляла и не обижала корреспондента, который защищал Вооружённые силы Украины (ВСУ) и главу киевского режима Владимира Зеленского.
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