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Захарова заявила, что не оскорбляла защищавшего Зеленского и ВСУ журналиста

Захарова заявила, что не оскорбляла защищавшего Зеленского и ВСУ журналиста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе интервью не оскорбляла и не обижала корреспондента, который защищал Вооружённые силы Украины (ВСУ) и главу киевского режима Владимира Зеленского.

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