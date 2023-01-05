McDonald’s закрывает бизнес в Казахстане

причиной стали перебои в поставках мясной продукции из России.фото: unsplash.com/@janetganbold--> Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планирует завершить деятельность в Казахстане на фоне перебоев в поставках мясной продукции из России.
причиной стали перебои в поставках мясной продукции из России.фото: unsplash.com/@janetganbold--> Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планирует завершить деятельность в Казахстане на фоне перебоев в поставках мясной продукции из России.
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