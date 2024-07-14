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Zero Hedge

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'A Mistake': Zelensky Says He Can 'Forget' Biden Calling Him Putin (After Billions Donated)

'A Mistake': Zelensky Says He Can 'Forget' Biden Calling Him Putin (After Billions Donated)

'A Mistake': Zelensky Says He Can 'Forget' Biden Calling Him Putin (After Billions Donated) Ukraine's President Volodymyr Zelensky had a brief look of shock and confusion the moment when on Thursday President Biden introduced him before the NATO summit as Russian "President Putin".

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