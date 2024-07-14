'A Mistake': Zelensky Says He Can 'Forget' Biden Calling Him Putin (After Billions Donated) Ukraine's President Volodymyr Zelensky had a brief look of shock and confusion the moment when on Thursday President Biden introduced him before the NATO summit as Russian "President Putin".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)