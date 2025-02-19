Скидок на покупку машины не будет: какой фактор будет влиять на цену автомобиля в 2025 году

В нынешнем году дилеры в России будут отгружать авто только с учётом рентабельности.Гендиректор ГК "Автоспеццентр Андрей Терлюкевич сделал заявление о том, что стоимость машин в ближайшее время будет зависеть от ключевой ставки Центрального банка.