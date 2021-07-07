10-летняя дочка Ани Лорак засветила нежности со своим кучерявым другом: "Не торопись..."

Соня, дочка певицы Ани Лорак и ее экс-супруга, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, вовсю осваивает соцсети и делится с публикой яркими кадрами Девочка только недавно отпраздновала 10-летие и, кажется, уже стремится переплюнуть маму-красотку.