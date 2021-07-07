smi.today

1 502 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Гопничество это чисто Питерский феномен. Разбрасывающийся словами автор должен был бы знать, что гопники жили в Петро...«Гопничество – гл...
  • Александр
    А к тому времени то ли Голиковой, то ли тех, кому обещали жизнь чуть получше, уже не будет.Голикова сообщила...
  • Роман Рессер
    Вот они, типичные "патриоты", просят обгадить собственную страну.Тихановская проси...

10-летняя дочка Ани Лорак засветила нежности со своим кучерявым другом: "Не торопись..."

10-летняя дочка Ани Лорак засветила нежности со своим кучерявым другом: "Не торопись..."

Соня, дочка певицы Ани Лорак и ее экс-супруга, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, вовсю осваивает соцсети и делится с публикой яркими кадрами Девочка только недавно отпраздновала 10-летие и, кажется, уже стремится переплюнуть маму-красотку.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх