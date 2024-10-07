"Пила" в "Сбере" продолжается

Начать хочу вроде как издалека — с приближающихся выборов в США.Цены на нефть всегда были крайне чувствительными к глобальным кризисам, особенно к тем, что происходят на Ближнем Востоке — регионе, который играет ключевую роль в мировом экспорте нефти.