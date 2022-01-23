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Записки астраханского натуралиста. Тростники: лучше косить, а не поджигать

Записки астраханского натуралиста. Тростники: лучше косить, а не поджигать

Автор рубрики - Владимир Паньков Каждый год весной, да и в другие сезоны, когда стоит относительно сухая погода – а в Астраханской области она почти всегда такая, - в каком-нибудь из районов обязательно полыхают так называемые природные пожары.

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