Записки астраханского натуралиста. Тростники: лучше косить, а не поджигать

Автор рубрики - Владимир Паньков Каждый год весной, да и в другие сезоны, когда стоит относительно сухая погода – а в Астраханской области она почти всегда такая, - в каком-нибудь из районов обязательно полыхают так называемые природные пожары.
Автор рубрики - Владимир Паньков Каждый год весной, да и в другие сезоны, когда стоит относительно сухая погода – а в Астраханской области она почти всегда такая, - в каком-нибудь из районов обязательно полыхают так называемые природные пожары.
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