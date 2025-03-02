Лишние люди на сети РЖД. Кузбассу везёт за всех. Полувагоны растеряли ценность. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было начало расследования пропавших на Украине вагонов российской приписки, рост добычи угля в России по итогам января и планы по началу выпуска поездов для первой в стране ВСМ в 2027 году.
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