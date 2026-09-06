Общемосковский крестный ход собрал около 100 тыс. человек

Верующие прошли от Храма Христа Спасителя по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем через Хамовнический вал до врат Новодевичьего монастыря, протяженность маршрута составила около 6,5 км, рассказывает представитель МВД Ирина Волк в своих соцсетях 6 сентября 2026 года, в воскресенье.