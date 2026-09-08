Около четверти кредитных организаций в России стали убыточными

Число убыточных кредитных организаций в России заметно выросло с начала года. К августу их количество достигло 86, увеличившись на 87%, а во втором квартале в минусе работала почти четверть (24,5%) всех участников рынка, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
- Средняя зарплата ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым