Около четверти кредитных организаций в России стали убыточными

Число убыточных кредитных организаций в России заметно выросло с начала года. К августу их количество достигло 86, увеличившись на 87%, а во втором квартале в минусе работала почти четверть (24,5%) всех участников рынка, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.