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Около четверти кредитных организаций в России стали убыточными

Число убыточных кредитных организаций в России заметно выросло с начала года. К августу их количество достигло 86, увеличившись на 87%, а во втором квартале в минусе работала почти четверть (24,5%) всех участников рынка, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

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