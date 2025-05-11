Дипломатическая победа России

На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прибыло около трех десятков лидеров стран: Китая, Бразилии, Египта, Кубы, Венесуэлы, Вьетнама, Монголии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и др.
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