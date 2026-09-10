Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хорошая идея!

Хорошая идея!

Коммент  недели  с Перемог. Сначала  предисловие, чтобы  вы поняли, о чём  идёт речь.В  комментариях  к посту Краснодупик негодуэ некто  цитирует краткий курс  истории ВКП (б):"Революционный путь есть путь прямого удаления гниющих частей.

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