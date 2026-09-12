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Водителей предупредили о рисках хранения бензина в пластиковой канистре

Хранение бензина в пластиковых канистрах связано с рядом рисков, о которых рассказал тренер обучающего центра международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов в интервью Ленте.

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