Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали декларацию о референдумах

В понедельник первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали в Кардиффе декларацию, требующую от Лондона права на референдумы о независимости.
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