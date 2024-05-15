Роспотребнадзор проверит воздух в Новосибирске после пожара на мусорном полигоне

Специалисты оценят содержание угарного газа, оксида углерода, углекислого газа, пыли, фенола, формальдегида Специалисты Роспотребнадзора взяли образцы воздуха после пожара на Хилокском полигоне в Новосибирске.
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