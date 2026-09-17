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Царьград

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Макрон потребовал срочных мер из-за роста цен на топливо во Франции

Макрон потребовал срочных мер из-за роста цен на топливо во Франции

Президент Франции Макрон заявил о невыносимых ценах на топливо из-за Иранского кризиса и потребовал от правительства принять меры.

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