ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В феврале 2022 года, Александр Лукашенко подтвердил наши предположения о том, что в 2014 году в Шумерии организовали переворот не только для того, чтобы оторвать её от России и создать проект дестабилизации возле российских границ, но и для того, чтобы помешать китайцам запустить одну из веток торгового коридора - через Россию и далее через Восточную Европу к Нидерландам, Германии, Франции и берегам Атлантики.
Польша сыграет за Россию. Путин и Си берут Варшаву в оборот
Комментарии
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Natalija Osminina
"Когда Россия закончит в Шумерии, в Германии... " - в данном случае схема цепочки "последовательного соединения" не подходит. Тем более у автора ошибка в первом же вводном- никто не собирается ждать окончания СВО в Шумерии. Схема будет не последовательной, а параллельной))- распад США, ЕС и Украины будет происходить ОДНОВРЕМЕННО. И судьба Польши и Германии предрешена.
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