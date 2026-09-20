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Царьград

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КНР увеличила импорт пшеницы из России до $17,6 млн в этом году

КНР увеличила импорт пшеницы из России до $17,6 млн в этом году

КНР с января по август увеличил импорт пшеницы из России до $17,6 млн, что в семь раз больше прошлого года.

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