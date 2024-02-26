В Киеве начались переговоры с Норвегией о заключении договора о безопасности

Украина начала переговоры с Норвегией о заключении двустороннего соглашения о безопасности. Соответствующее поручение дали лидер киевского режима Владимир Зеленский и руководитель Офиса главы Украины Андрей Ермак.
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