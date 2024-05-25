В Краснодаре перед матчем с «Динамо» объявлено штормовое предупреждение

Решающий матч последнего тура РПЛ может оказаться под угрозой срыва из-за ураганного ветра. Информационное агентство РИА «Новости» сообщает, что в Краснодаре, где сегодня состоится игра между одноименным местным клубом и московским «Динамо», действует штормовое предупреждение.