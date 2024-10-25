Ледовый дворец и бассейн. Застройщик хочет построить в Белокурихе инновационный центр

Глава "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов презентовал масштабный проект нового туркластера Проект патриотического центра имени Шукшина в Белокурихе Инновационный образовательный спортивно-патриотический центр имени Василия Шукшина планируют построить в алтайском городе-курорте Белокуриха.
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