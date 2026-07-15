Работа для сильных духом: как военнослужащие дежурят на улицах, принимают роды и помогают в сложных ситуациях

Центральному округу Войск национальной гвардии 15 июля исполнится 105 лет, а уже 30 сентября дивизия № 55, дислоцирующаяся в Москве и входящая в состав Центрального округа Росгвардии, отметит свое 60-летие.
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