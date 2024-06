Информация о компании Geely Holding: Китайское название: Упрощенное Chinese 浙江吉利控股集团有限公司, Traditional Chinese 浙江吉利控股集團有限公司 Транскрипция: Ханьюй пиньинь Zhèjiāng Jílì Kònggǔ Jítuán Yǒuxiàn Gōngsī Дата основания: 6 ноября 1986 года Место основания: Тайчжоу, провинция Чжэцзян, Китай (Taizhou, Zhejiang, China) Дата реорганизации: 24 марта 2003 года (как ZGH) Основатель и владелец: Ли Шуфу (Li Shufu) Главный офис: Район … The post Geely Holding: китайский автомобильный конгломерат с глобальными амбициями appeared first on Авто Китай сегодня.