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Царьград

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Врачи рассказали, зачем иностранцы стали приезжать в Россию для эко. Это отвратительно: "Очень интересный анамнез"

Врачи рассказали, зачем иностранцы стали приезжать в Россию для эко. Это отвратительно: "Очень интересный анамнез"

Врачи рассказали, зачем иностранцы стали приезжать в Россию для ЭКО. Поводом стала история пары, состоящей в близкородственном браке, которая обратилась в московскую клинику после нескольких неудачных беременностей.

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