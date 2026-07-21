Врачи рассказали, зачем иностранцы стали приезжать в Россию для эко. Это отвратительно: "Очень интересный анамнез"

Врачи рассказали, зачем иностранцы стали приезжать в Россию для ЭКО. Поводом стала история пары, состоящей в близкородственном браке, которая обратилась в московскую клинику после нескольких неудачных беременностей.
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