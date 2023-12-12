Между Россией и Финляндией возобновляется автобусное сообщение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря, ФедералПресс. Ecolines запускает регулярные автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки после открытия КПП на российско-финской границе, сообщает пресс-служба компания.
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