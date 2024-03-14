Medya Günlüğü: мир озадачен заявлением Путина о применении ядерного оружия

© РИА Новости Гавриил Григоров Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Мир озадачен – может ли Россия применить ядерное оружие в случае необходимости или Путин блефует? Очевидно, что президент не играет, считает автор статьи из Medya Günlüğü.
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