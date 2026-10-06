Wi-Fi включен, но значок мобильной сети не исчезает: почему телефон держит оба подключения активными

Некоторые пользователи инстинктивно открывают настройки, когда видят одновременно загоревшиеся значки Wi-Fi и сотовой связи, опасаясь скрытого потребления энергии или быстрого разряда батареи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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