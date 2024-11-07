«Юнона» прислала одни из самых качественных изображений Юпитера

Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos Работающий в системе Юпитера с 2016 года космический аппарат «Юнона» сделал одни из самых качественных изображений Юпитера и крупные планы северного полюса газового гиганта.
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