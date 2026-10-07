«Фламинго», дальние БПЛА и морские дроны: цели ночного массированного удара по ВПК Украины (ФОТО)

«Фламинго», дальние БПЛА и морские дроны: Минобороны раскрыло цели ночного массированного удара по ВПК Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Европа тоже не с...
- Евросоюз отказалс...
- Из России выдвори...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым