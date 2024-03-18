Областной клинический центр фтизиопульмонологии: от туберкулеза спасет профилактика

Профилактика при туберкулезе: Туберкулез заразен и распространяется воздушно-капельным путем. Без лечения каждый человек с активной формой туберкулеза может инфицировать в среднем 10-15 человек в год; В сутки больной с мокротой выделяет от 15 миллионов до 7 миллиардов туберкулезных бацилл-микробов ,вызывающих заболевание туберкулезом, они распространяются в радиусе 1-6 метров; Одна треть всего населения земного шара, инфицированы бациллами туберкулеза.