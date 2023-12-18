Родственники обвинили пенсионера из Кронштадта в педофилии в отношении 3 детей

Житель Санкт-Петербурга написал заявление на отчима своей супруги, обвинив его в педофилии. Как сообщает ИА «Агентство журналистских расследований», мужчина накануне прибыл с соответствующим заявлением в ОМВД Кронштадтского района.
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