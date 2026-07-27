Военная гегемония в ЕС: соперничество Берлина и Парижа

Параллельно американское издание The New York Times предлагает собственную трактовку событий: "Франция надеется, что предложение о предоставлении собственного 'ядерного щита' сможет уменьшить желание европейских партнеров развивать ядерный потенциал".
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