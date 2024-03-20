В СНБО Украины неуважительно ответили спецпреду КНР на предложение о переговорах с РФ

Предложение спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя о дипломатическом решении украинского конфликта вызвало эмоциональную реакцию секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
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