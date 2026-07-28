Секс-блогершу Софью Вершинину задержали за распространение порнографии

В Москве задержали Софью Вершинину, известную в интернете под псевдонимом Соня Мармеладова. Как сообщили на официальном портале судов общей юрисдикции столицы, блогершу подозревают в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.
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