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Пятый канал

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Секс-блогершу Софью Вершинину задержали за распространение порнографии

Секс-блогершу Софью Вершинину задержали за распространение порнографии

В Москве задержали Софью Вершинину, известную в интернете под псевдонимом Соня Мармеладова. Как сообщили на официальном портале судов общей юрисдикции столицы, блогершу подозревают в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.

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