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Лига чемпионов. «Арсенал» примет «Лилль», «Барселона» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» сыграет с «Викингом», «Атлетико» против «МЮ»

13 октября « Арсенал » примет « Лилль » в матче 2-го тура Лиги чемпионов, « Барселона » проведет гостевой матч с « Галатасараем », « Бавария » – с «Викингом», «Атлетико» встретится с «Манчестер Юнайтед».

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