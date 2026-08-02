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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» за 25 млн евро покупает Чаваррию у «Райо». Клубы согласовывают последние детали сделки по защитнику

« Райо Вальекано » согласился продать Пепа Чаваррию в « Челси », сообщает Marca. Ранее сообщалось , что лондонский клуб и испанский клуб расходятся в оценке цены 28-летнего футболиста.

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