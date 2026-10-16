Житель Комсомольска‑на‑Амуре получил пять лет колонии за публичное оправдание терроризма в соцсетях.1‑й Восточный окружной военный суд вынес приговор 33‑летнему жителю Хабаровского края.
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